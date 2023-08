Nowi mieszkańcy Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Na świat przyszły cztery koty pustynne | ZDJĘCIA

W gdańskim zoo na świat przyszły cztery koty pustynne

- U kotów pustynnych znowu tłoczno! Dopiero co poprzedni młodzieńcy wyjechali do nowych domów, a już pod koniec czerwca na świat przyszły kolejne urwisy. Matką czterech chłopaków jest urodzona w naszym zoo Sahira. Przy odrobinie szczęścia zobaczycie je podczas zabawy - poinformował Gdański Ogród Zoologiczny na Facebooku.

Ciąża u samic trwa do 66 dni. Po tym okresie na świat przychodzi do 8 kociąt (najczęściej 3-5). Dojrzałość płciową osiągają już po pierwszym roku życia. Narodzone kociaki mają masę od 39 do 80 g, bardzo szybko rosną. Dorosłe osobniki osiągają maksymalnie 3,5 kg, a więc wielkością są zbliżone do kotów domowych.