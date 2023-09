Nowy kawaler Orderu Uśmiechu jest z Gdańska! To Kamil Gajewski, dyrektor Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby

Nowy kawaler Orderu Uśmiechu!

Wszystko zaczęło się w październiku 2022 roku, kiedy to dzieci ze świetlicy Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby złożyły do Kapituły Orderu Uśmiechu blisko 30-stronicowy wniosek. Miał formę ilustrowanego albumu. Jak argumentowali swój wniosek najmłodsi? Przede wszystkim wychowankowie dyrektora napisali, że Kamil Gajewski to człowiek, który już wcześniej, zanim objął swoją funkcję oddawał swoje serce podopiecznym Pogotowia Opiekuńczego im. Borchardta w Gdańsku.

Kiedy kierował z kolei Szkołą Podstawową nr 69 stworzył eksperyment pedagogiczny - model edukacji włączającej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Cały czas równolegle działał charytatywnie, zdobywając tytuł Wolontariusza Roku 2019 Fundacji Hospicyjnej. Dzięki jego staraniom do kierowanej przez niego szkoły uczęszcza obecnie pięćdziesięcioro uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Co szczególnie cenią sobie dzieci? Dyrektor Morskiej Szkoły Podstawowej jest zawsze dostępny dla najmłodszych! Przed świętami przebiera się za św. Mikołaja. W wolnym czasie tworzy też budki dla jeży i domy dla owadów. Już w sierpniu laureat przyznawał, że wiedział, że takowy wniosek powstaje, jednak sama decyzja o uhonorowaniu go tym odznaczeniem była dla niego ogromną niespodzianką!