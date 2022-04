Od 4 kwietnia 2022 roku nastąpi zamknięcie fragmentu ul. Hożej w Gdańsku

- Od 4 kwietnia do 6 czerwca przewidziane jest zamknięcie fragmentu ul. Hożej na odcinku od budynku mieszkalnego nr 3 do wysokości budynku nr 14 i 17 w stronę skrzyżowania z ul. Stryjewskiego - informuje Agnieszka Klugmann z Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. - W trakcie prac zachowany zostanie dojazd do budynków. Obowiązują objazdy.