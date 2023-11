Od miesiąca nie mają ogrzewania i ciepłej wody. Mieszkańcy budynku w Gdańsku mają spory problem, miejska spółka odpowiada

- Jak nie nagrzewam napromiennikiem gazowym, to w mieszkaniu mam 14 stopni Celsjusza. Dobrze, że na zewnątrz nie jest tak zimno, ale zapowiadają przecież ochłodzenie. Najgorszy jest brak ciepłej wody, bo co to jest za mycie w misce. Gorzej ma na przykład jedna z mieszkanek, która ma małe dzieci – podkreśliła pani Krystyna.