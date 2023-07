Od poniedziałku w Gdańsku-Nowym Porcie będzie można wyczuć odór ropy. Sprawdźcie dlaczego!

- Ten etap prac może potrwać do ok. 6 tygodni, konieczne jest bowiem usunięcie co najmniej 250 ton zanieczyszczeń - mówi Aneta Niezgoda, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. - W związku z tym, w rejonie ich prowadzenia możliwe będzie odczuwanie wzmożonej woni substancji ropopochodnych. Smoła i substancje podobnego pochodzenia muszą zostać usunięte z gleby na terenie Szańca Zachodniego. Taką konieczność wskazano również w decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wykonawcą prac jest firma Hydrogeotechnika Sp. z o.o - dodała.