Od września jej lek miał być refundowany. Tak się nie stało i kobieta chora na nowotwór piersi potrzebuje pomocy

Choroba Heleny Żaglewskiej rozpoczęła się w 1997 roku. Leczyła się przez ten czas m.in. poprzez chemioterapię i naświetlanie kobaltem. Przez 22 lata walki z choroba miała 4 przerzuty.

- Przeżywam strasznie tę chorobę. Bóle są obecnie w kręgosłupie - mówi kobieta.

Potrzebny jest jej lek Ibrance (palbociclib).

- Miał być refundowany od września, ale jeszcze nie został objęty refundacją. W tej chwili zbieram pieniądze na niego dzięki fundacji Alivia, kosztuje 30 tys. zł. Moja lekarka twierdzi, że jest bardzo skuteczny - dodaje.

Kobieta ma wsparcie męża, który jest jedynym żywicielem ich dwojga. Zarabia ok. 3-4 tys. zł. - Co to jest gdy ceny w sklepach rosną, a koszty utrzymania są drogie - stwierdza Jan Żaglewski. - Chodzę do pracy i myślami jestem z żoną. To ciężkie psychicznie. Ma wspaniałą doktor, która ją prowadzi i której jesteśmy wdzięczni. Jest szansa, że można tę chorobę pohamować - dodaje.