Oddział ratunkowy pogotowia będzie miał swoją siedzibę w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku Migowie

Oddział ratunkowy w kościele

Od 1 kwietnia kościół pw. Miłosierdzia Bożego będzie oddziałem ratunkowym pogotowia. Ma to polepszyć dostępność służb ratowniczych do dzielnicy Piecki-Migowo. Dojazd karetki na ul. Bulońską zajmie ok. 1 min., na Marusarzówny ok. 2 min. Poinformowała o tym parafia: