Zmiany w gdańskim pogotowiu. Wieloletnia dyrektor niespodziewanie odeszła z pracy. "Muszę wypocząć"

Dyrektor gdańskiego pogotowia złożyła rezygnację

O to co mogło być przyczyną takiej decyzji zapytaliśmy też Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Nowy oddział ratunkowy

Ostatnio głośno było o gdańskim pogotowiu, z racji tego że od 1 kwietnia br kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku w dzielnicy Piecki-Migowo jest oddziałem ratunkowym pogotowia. Ma to polepszyć dostępność służb ratowniczych do dzielnicy Piecki-Migowo. Dojazd karetki na ul. Bulońską zajmie ok. 1 min., na Marusarzówny ok. 2 min.

Otwarcie oddziału ratunkowego było bardzo trudne w tej części miasta. Poszukiwania idealnego miejsca zajęły ponad pół roku.