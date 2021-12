OdkorkowacTrojmiasto. Jakie są alternatywy dla samochodu? Na TO stawiają znane osoby

Do tego namawiają znane osoby związane z Trójmiastem. Wśród nich m.in. aktorka Dominika Gwit, która zdradziła nam, że na co dzień podróżuje nie tylko taksówkami, ale także rowerem.

- Nie mam prawa jazdy, bo nigdy go nie zrobiłam – powiedziała Dominika Gwit – Korzystam jednak z taksówek, więc przemieszczam się samochodem. Na co dzień staram się jeździć też rowerem. Myślę, że jest to fajna opcja, która pozwala nam dotrzeć do danego punktu.