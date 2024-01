Oficjalna premiera książki pochodzącej z Gdańska Kamili Bryksy. O czym jest "Mgła"?

Poprzednia książka „Cień” została okrzyknięta najlepszą pozycją w dorobku Bryksy, ale „Mgła” także ma szansę spełnić oczekiwania najbardziej wymagających miłośników mocnych wrażeń.

Ewelina Dobrzycka straciła pamięć. Nie wie, jak znalazła się w centrum handlowym. Nie pamięta, co robiła wczoraj. Nie jest pewna, czy mężczyzna, który podaje się za jej męża, w rzeczywistości nim jest. Teraz tylko bliscy Eweliny mogą opowiedzieć o jej życiu i to oni zdecydują, czego dowie się o sobie. Kto z nich mówi prawdę, a kto kłamie?

- Planując fabułę książki stawiam sobie zawsze wiele pytań. - mówi Kamila Bryksy - Fascynuje mnie ludzka psychika. Zastanawiam się, jak zachowałby się człowiek postawiony w jakiejś sytuacji. Co doprowadziło go do tego miejsca? Jakie wybory dokonane po drodze sprawiły, że kolejna decyzja, którą podejmuje jest zła? Czy można go za to winić? Czy błądząc w gęstej mgle wspomnień można wybrać właściwe ścieżki?” Jej najnowsza powieść to próba odpowiedzi na te pytania.