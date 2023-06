Open'er Festival już w środę! Jaka będzie pogoda w Gdyni? Atrakcje, line-up, pogoda na Open'erze

Open'er Festival 2023 - dojazd

Open'er Festival 2023 - pogoda

28.06 - pogoda Gdynia

W środę mają pojawić się przelotne opady, jednak festiwalowicze nie powinni się martwić - ustaną koło godziny 11.00. Dzień będzie pochmurny, jednak dość ciepły - temperatura sięgnie ok. 19-20 stopni. Średnia prędkość wiatru wyniesie ok. 12 km/h. Osoby, które planują zostać na terenie festiwalu dłużej powinny zaopatrzyć się w coś cieplejszego do ubrania - wieczorami temperatura spadnie do ok. 14 stopni.