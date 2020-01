Orszak Trzech Króli w Gdańsku i w Gdyni 6.01.2020. Barwne korowody, przedstawienia, śpiewanie kolęd i koncerty

W Gdańsku tym roku uczestnicy przejdą pod hasłem “Cuda, cuda ogłaszają”, nawiązującym do słów pięknej polskiej kolędy, „Dzisiaj w Betlejem”. 10 gdańska edycja Orszaku Trzech Króli rozpocznie się zbiórką o godzinie 11:30, wymarsz (poprzedzony modlitwą Anioł Pański) nastąpi o godz. 12.00. Spotykamy się i ustawiamy na ulicy Piwnej na wysokości okolicy wejścia do Bazyliki Mariackiej.

Tak jak w latach ubiegłych po drodze do Gdańskiej Stajenki Orszak spotka Króla Heroda (jego pałacem będzie jeden z najwspanialszych zabytków Gdańska – Wielka Zbrojownia). To tu, Herod kusząc i grożąc będzie próbował zawrócić pielgrzymów z właściwej drogi. Tak samo będą chciały uczynić to diabły w okolicy Fontanny Neptuna, gdzie dojdzie do walki dobra ze złem.