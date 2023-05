Oświadczenie majątkowe Aleksandry Dulkiewicz. Prezydent Gdańska w 2022 roku zarobiła blisko 100 tys. zł więcej niż w roku 2021

Rekordowy rok dla prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz

Wynagrodzenie za pracę w Urzędzie Miasta w Gdańsku w 2022 roku wyniosło 260.745,02 tys. zł. Do tego z tytułu diet Dulkiewicz otrzymała blisko 17 tys. euro (ok. 75 tys. zł) z Europejskiego Komitetu Regionów.

Rok wcześniej za pracę prezydent Gdańska otrzymała ponad 206 tys. zł. Natomiast z diet z Europejskiego Komitetu Regionów na jej konto wpłynęło ponad 9 tys. euro (ok. 41 tys. zł).

Z oświadczenia majątkowego wynika, że prezydent nadal jest współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 63,6 m2 o wartości ok. 510 tys. złotych (w poprzednim oświadczeniu wartość mieszkania wynosiła 60 tys. złotych mniej). Udział w lokalu Dulkiewicz otrzymała w darowiźnie.

W oświadczeniu czytamy, że w zeszłym roku Aleksandra Dulkiewicz zawarła umowę leasingu konsumenckiego samochodu Fiat 500 1,2 Lounge. Suma rat do zapłaty do 2025 roku wynosi ok. 50 tys. zł.