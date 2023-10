Oszuści grasują w Gdańsku. Gdańszczanka straciła prawie 200 tys. zł

Oszustwo internetowe w Gdańsku!

17 października do 58-latki zadzwonił obcy mężczyzna. Przekazał jej informację, że dzięki zakupom internetowym, które poczyniła, firma inwestująca w kryptowaluty zarobiła pieniądze, które chce jej teraz wypłacić. Aby otrzymać środki, musi jednak wcześniej uwiarygodnić swoją płynność finansową. W tym celu sprawcy po raz kolejny użyli metody, przed którą policjanci wielokrotnie przestrzegali.

Kobieta zainstalowała na swoim komputerze aplikację umożliwiającą oszustom zdalny dostęp. Od tego momentu pokrzywdzona nie miała już kontroli nad swoim rachunkiem bankowym, a sprawcy mieli pełną swobodę działania. Uwikłana w przestępczą grę oszustów kobieta dalej wykonywała ich polecenia. Przestępcy wyczyścili jej konto i zaciągnęli pożyczkę.

Gdy w pewnym momencie w asyście oszusta-doradcy zalogowała się do konta, niczego niepokojącego nie zauważyła, a stan jej konta zgodnie z zapowiedzią się zwiększył. Nie wiedziała jednak, że to, co widzi, jest fikcją, łudząco przypominającą stronę jej banku. Sprawcy spodziewali się, że kobieta w końcu to odkryje i zmienili hasło logowania. Kiedy pokrzywdzona udała się do banku, aby sprawdzić, dlaczego nie może zalogować się na koncie, dowiedziała się, że nie mam już żadnych pieniędzy, ale do spłacenia został kredyt w wysokości ponad 100 tys. zł. Kobieta straciła łącznie prawie 200 tys. zł.