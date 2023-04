Oto jakim sprzętem dysponuje policja! Służby prowadzą wzmożone kontrole na drogach i rozpoczynają swój sezon na wodach

Majówka 2023. Policja zapowiada wzmożone patrole. Na lądzie, ale także i na wodzie

W 2023 roku majówka przypada wyjątkowo atrakcyjnie. Zaczęła się w piątek, 28 kwietnia i potrwa do środy włącznie, 3 maja. Wszyscy z utęsknieniem szukają słońca i szansy na relaks. Policjanci spodziewają się wzmożonego ruchu w ciągu kilku najbliższych dni, dlatego na drogach wyjazdowych i dojazdowych do miejscowości wypoczynkowych pojawi się więcej patroli, które będą dbać o porządek w ruchu drogowym.

Policjanci z komórek ruchu drogowego, jak co roku będą pełnić służbę wykorzystując do swoich zadań radiowozy, motocykle, drony, wideorejestratory i ręczne mierniki prędkości. Funkcjonariusze również będą sprawdzać trzeźwość kierowców, kontrolować prędkość, z jaką się poruszają, kontrolować będą również sposób, w jaki przewożeni są pasażerowie (szczególnie ci najmłodsi) i czy robią to wszystko dopuszczonymi samochodami do ruchu.