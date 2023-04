Oto najpopularniejsze imiona dla chłopców. Te imiona były najpopularniejsze w ostatnich latach. Jak nazwać synka? Zobaczcie TOP 10 imion

Jak wybrać imię dla dziecka?

To jeden z wielu trudnych wyborów, przed którym muszą stanąć przyszli rodzice. Jak wybrać idealne imię dla swojego dziecka, podczas gdy możliwości wydają się być nieograniczone? Eksperci służą kilkoma radami, które mogą okazać się przydatne w tym procesie.

Czy można zmienić imię dziecku?

Jeżeli już zdecydujecie się na konkretne imię, to właśnie ono zostanie zapisane w akcie urodzenia waszego dziecka. Zdarza się jednak, że już po narodzinach okazuje się, że dane imię nie pasuje do dziecka. Nic straconego! W ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu, można złożyć oświadczenie o zmianie imienia. Pismo należy skierować do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.