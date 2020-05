Otwarte nowe oddziały w szpitalu na Zaspie. W tym nowoczesny blok operacyjny [zdjęcia]

Przy Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku otwarto nowy, trzykondygnacyjny budynek, w którym znalazło się m.in. osiem sal operacyjnych. Parter w nowym skrzydle zajęły dwa oddziały – urologiczny i urazowo-ortopedyczny na łącznie 68 łóżek. Zakupiono także nowoczesny sprzęt m.in. urządzenie do pozaustrojowego utlenowania krwi ECMO, aparat do krążenia pozaustrojowego, defibrylatory i aparat USG. Koszt całej inwestycji to prawie 90 mln zł!

W ramach rozbudowy Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku, wybudowano trzykondygnacyjny obiekt wraz z infrastrukturą techniczną, instalacjami i niezbędnymi przyłączami technicznymi i zagospodarowaniem terenu. Powierzchnia budynku to prawie 5 664 m kw. Powstało też wewnętrzne patio doświetlające pomieszczenia parteru i pierwszego piętra. Nowy budynek połączony jest ze starym szpitalem trzykondygnacyjnym łącznikiem oraz nadbudową istniejącego łącznika na kondygnacji pierwszego piętra. W ramach inwestycji zmodernizowano też trafostację, tlenownię i kotłownię. Na najniższym poziomie znajdują się szatnie i pomieszczenia techniczne, pomieszczenie przyłącza wody wyposażone w generator chloru, centralny magazyn na odpady medyczne i odpady bytowe (segregowane).

Na parterze powstały dwa oddziały szpitalne – Oddział Urologiczny (29 łóżek) i Oddział Urazowo-Ortopedyczny (39 łóżek) wraz salami zabiegowymi z wyposażeniem medycznym (w tym zakupem RTG z ramieniem C, tor wizyjny laparoskopowy). Najważniejszą częścią obiektu jest ulokowany na I piętrze w pełni wyposażony blok operacyjny. – Cieszę się bardzo, że duży blok operacyjny na gdańskiej Zaspie został oddany do użytku – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Lekarze, pielęgniarki i cały personel medyczny będą mieć dostęp do nowoczesnych urządzeń i przestronnych pomieszczeń. W sterylnych warunkach będą mogli wykonywać najbardziej skomplikowane operacje, które są realizowane w tym szpitalu. Oddajemy do użytku ten w tempie zrealizowany obiekt pacjentom z Gdańska i całego Pomorza – dodał marszałek Struk.

Jak podkreśla prezes spółki Copernicus Dariusz Kostrzewa, uruchomienie bloku operacyjnego to olbrzymi postęp i rozwój dla szpitala. – Przede wszystkim poprawi się komfort pracy i standard wykonywanych świadczeń medycznych. Będzie mnóstwo korzyści dla pacjentów i personelu. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu będziemy mogli wykonywać naszą pracę bezpieczniej, sprawniej i zgodnie z najwyższymi standardami – informował Kostrzewa.

W skład bloku wchodzi 8 sal operacyjnych, w tym sala hybrydowa, gdzie lekarze różnych specjalności mogą jednocześnie operować pacjenta oraz 6-stanowiskowa sala wybudzeniowa. - Czekaliśmy na ten blok operacyjny. Stary blok nie spełniał naszych oczekiwań – mówiła Małgorzata Antczak, kierownik Bloku Operacyjnego. – Teraz mamy 8 super nowoczesnych sal operacyjnych i nowoczesny sprzęt. Przechodzimy na nowoczesność – zaznaczała Antczak.

Blok będzie służył np. chirurgii ogólnej, ortopedii, urologii, ginekologii oraz do wielospecjalistycznych zabiegów w trybach nagłych. Na potrzeby nowych oddziałów, bloku operacyjnego i sal wybudzeń kupiono niezbędnych sprzęt oraz wyposażenie medyczne i niemedyczne. Są to m.in.: kardiomonitory, łóżka, stoły operacyjne, aparaty do znieczulania, aparaty USG, respiratory, defibrylatory, aparat do krążenia pozaustrojowego, urządzenie do pozaustrojowego utlenowania krwi ECMO.

– Inwestycje infrastrukturalne w zdrowie są od lat jednym z priorytetów samorządu województwa pomorskiego. Ta inwestycja idealnie wpasowuje się w prowadzoną przez nas politykę. Jest jedną z ważniejszych w ostatnich lat na terenie nie tylko Gdańska, ale i Pomorza – tłumaczyła Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego. Przekazała też zespołowi szpitala specjalny plakat w kształcie serca, który powstał z laurek wykonanych przez dzieci w czasie pandemii. W ten sposób dzieci dziękują pracownikom ochrony zdrowia za ich ciężką pracę.

Szpital św. Wojciecha jest trzecim największym w Gdańsku i jednocześnie trzecim co do wielkości szpitalem w województwie pomorskim. Posiada prawie 9 proc. wszystkich łóżek w regionie. Blok operacyjny na Zaspie powstał w 1984 r., a projekt pochodzi z lat 70. XX w. Modernizacja bloku operacyjnego i dostosowanie do obowiązujących wymagań jest praktycznie niemożliwe do zrealizowania. Oznaczałaby konieczność wstrzymania przyjęć pacjentów na większości oddziałów, podczas gdy rocznie operowanych jest 10 tys. osób, a 55 proc. wykonywanych operacji dotyczy przede wszystkim chorób onkologicznych.

Przebudowany i rozbudowany został wewnętrzny układ komunikacyjny o ciągi jezdne z placami manewrowymi, chodniki dla pieszych oraz miejsca parkingowe. Powstało łącznie 75 bezpłatnych miejsc parkingowych dla pacjentów. W ramach inwestycji zaplanowano środki na szkolenia kadr medycznych pracujących na oddziałach korzystających z bloku operacyjnego (dla 55 osób), funkcjonowanie infolinii onkologicznej, pomoc psychologiczną, pomoc psychoonkologiczną oraz tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych. Przewidziano też szereg działań związanych z rozwojem wolontariatu. Dodatkowo, w ramach ograniczenia negatywnych skutków pandemii naszym regionie, samorząd województwa pomorskiego przekazał prawie 6,2 mln zł na zakup 15 tys. testów diagnostycznych w kierunku wirusa SARS CoV-2 oraz środków ochrony osobistej i dezynfekcji. Wartość całej inwestycji to prawie 90 mln zł.

