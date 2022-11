Paraliż lotniska w Gdańsku. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej odpowiada związkowcom: Agencja nie łamie prawa pracy, to mijanie się z prawdą

Paraliż przestrzeni powietrznej nad Gdańskiem. Czy pasażerów czekają kolejne opóźnienia i odwołania lotów?

Co dalej z narastającym konfliktem na linii kontrolerzy ruchu lotniczego w Gdańsku - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej? Przed pasażerami, którzy zechcą wylecieć z lub przylecieć do Gdańska trudny czas. Zapowiadane kolejne przerwy w obsłudze kontroli lotów, jak wynika z informacji "Dziennika Bałtyckiego", są kwestią czasu. Pytanie, jak dalece tym razem będą uciążliwe?

5 listopada 2022 roku zwróciliśmy się do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o stanowisko w związku z licznymi zarzutami kierowanymi do Agencji przez Gdański Związek Zawodowy Pracowników Kontroli Ruchu Lotniczego.

- Paraliż organów gdańskich powstał z powodu nagminnych zwolnień chorobowych, co spowodowało braki kadrowe dochodzące do 50% załogi - informuje "Dziennik Bałtycki" Rusłana Krzemińska, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. - Lokalne związki zawodowe dziś reprezentowane przez byłych menedżerów PAŻP, którzy przed kwietniem 2022 roku doprowadzili do największego kryzysu nad polskim niebem i praktycznie do paraliżu całej polskiej przestrzeni powietrznej, dziś będąc już po stronie kontrolerów, próbują wywołać kolejny paraliż nieba.