Park Brzeźnieński im. J.J. Haffnera z odnowioną architekturą drewnianą i punktem widokowym. W sobotę - otwarcie!

Nowe obiekty zostały one z drewna modrzewiowego, które charakteryzuje się większą odpornością na działanie czynników atmosferycznych czy biologicznych niż drewno sosnowe zastosowane w poprzednich konstrukcjach. Dodatkowo przy budowie pergoli oraz bramy wejściowej użyto wysokiej jakości klejów, impregnatów i farb, które mają zapewnić im długą żywotność.

Prace w pierwszym etapie zakończyły się w grudniu ubiegłego roku.

Do kontynuacji robót w Parku Brzeźnieńskim firma przystąpiła w marcu tego roku. Tym razem, na nową wymieniona została konstrukcja niszczejącej kolumnady, zaś altana, która znajdowała się w dość dobrym stanie technicznym, została poddana renowacji. Także w przypadku tych obiektów wykorzystane zostało drewno modrzewiowe, a do zakonserwowania użyto specjalnych powłok impregnacyjnych i malarskich. Przed wejściem do parku stanęła odświeżona tablica informacyjna.



Nowe elementy drewnianej architektury będzie można zobaczyć w pełnej krasie w sobotę 15 czerwca podczas uroczystego otwarcia XIV miejsca widokowego w projekcie „Spojrzenie na Gdańsk”. Inauguracji widoku towarzyszyć będzie spektakl muzyczny zatytułowany „Dawnych wspomnień czar” z udziałem trójmiejskich artystów. Początek wydarzenia zaplanowano o godz. 11:00 przy altanie na terenie parku.