Parowy rudowęglowiec „Sołdek” ma 75 lat. Był pierwszym statkiem polskiej budowy i konstrukcji po II wojnie światowej. Zamknął też erę pary

SS Sołdek został zwodowany 6 listopada 1948 roku z pochylni Stoczni Gdańskiej. Był pierwszym statkiem handlowym zaprojektowanym i zbudowanym w Polsce po II wojnie światowej. Po wyposażeniu, w dziewiczy rejs z Gdańska do Szczecina parowiec, przeznaczony do eksportu węgla z kraju i importu rudy żelaza dla krajowego hutnictwa, wypłynął 22 października następnego roku.

Propaganda PRL i specjaliści z II RP

Projekt koncepcyjny statku B30 opracował zespół inż. Henryka Giełdzika, budową statku kierował inż. Jerzy Doerffer. Obaj studiowali przed wojną na gdańskiej Technische Hohschule, jedynej uczelni z wydziałem okrętowym w pobliżu budującej się Gdyni, co było wspierane przez przedwojenne polskie władze. Doerffer dyplom inżynierski uzyskał już po wojnie na tej samej uczelni, która stała się Politechniką Gdańską. Do ciekawe, 10 lat później okrętownictwo na PG ukończył również patron statku.

Ostatni parowiec floty handlowej

Ostatni ładunek 2,2 tys. ton węgla ze Szczecina do duńskiego Odensee „Sołdek” dostarczył grudniu 1980 roku. Po 1476 rejsach odbytych w ciągu ponad 31 lat statek mógł trafić do stoczni złomowej, przeżywając tylko o 10 lat swojego patrona, który zmarł w 1970 roku, będąc dyrektorem gdańskiej stoczni Wisła. Podzieliłby los 5 jego siostrzanych statków z serii rudowęglowców B30 złomowanych w latach w latach 1978-79. Przed pocięciem na żyletki uratowali go entuzjaści dziejów polskiego okrętownictwa, żeglugi i muzealnictwa morskiego. Był ostatnim statkiem polskiej floty handlowej o napędzie parowym.