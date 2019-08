Pękają ściany kościoła św. Antoniego w Gdańsku Brzeźnie. Z dachu spadają dachówki [zdjęcia]

Kolejna gdańska świątynia, tym razem położona w nabrzeżnej części miasta ma problem z pękającymi ścianami.

_ W związku z postępującym pękaniem ścian naszego kościoła oraz spadającymi dachówkami z dachu kościoła, rozpoczęliśmy prowadzenie ekspertyzy konstrukcyjnej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jedną z głównych przyczyn jest wieża kościoła, która jest osadzona na belkach i połączona z więźbą dachową. Na skutek silnych wiatrów jej odchylenia i drgania przenoszą się na całą konstrukcję dachu i ściany kościoła. Zatem wstrzymujemy się z naprawą i uruchomieniem dzwonów elektronicznych na wieży aż do czasu wykonania dokładnych pomiarów. Bowiem koszt naprawy instalacji elektronicznych dzwonów wyniósłby ok. 15 tys. złotych. Z tego też powodu musimy na obecną chwilę odłożyć planowaną inwestycję zmiany nagłośnienia w naszym kościele, którego koszt był planowany na kwotę 75 tys. złotych _– podano w ponowionym komunikacie proboszcza parafii św. Antoniego ks. Jan Świstowicza, skierowanym do wiernych w ogłoszeniach parafialnych na niedzielę 18 sierpnia br.