PGE oficjalnie mecenasem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Umowa podpisana

Dokument oficjalnie został podpisany w Muzeum Narodowym w Gdańsku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego, prezesa PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciecha Dąbrowskiego oraz dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku Jacka Friedricha.

Minister Gliński podczas przemówienia przypomniał o tym, że Muzeum Narodowe w Gdańsku od pół roku jest w stu procentach prowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- To była nasza wspólna decyzja, marszałka województwa i ministerstwa, że to muzeum, jak kilka innych w Polsce, powinno być w 100 procentach muzeum państwowym i to budżet centralny powinien opiekować się tego typu instytucją muzealną – mówił wicepremier Gliński.