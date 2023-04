Pierwsza polska elektrownia jądrowa stanie na Pomorzu. Poznaliśmy szczegóły inwestycji

Konsorcjum Westinghouse i Bechtel oraz spółka Polskie Elektrownie Jądrowe w III kwartale planują podpisać kontrakt na prace projektowe, w wyniku których powstanie pierwsza polska elektrownia jądrowa na Pomorzu. Projektowanie siłowni w technologii AP1000 potrwa minimum dwa lata.

"Budowa elektrowni jądrowej to niezwykle skomplikowany projekt, pierwszy tego typu w Polsce. Projektowanie takiego obiektu potrwa co najmniej dwa lata, a może nawet dłużej, zależnie od przyjętych założeń. Sam projekt jest podstawą do uruchomienia innych działań, związanych z budową odpowiedniej infrastruktury, procesem pozwoleń i licencjonowaniem, przygotowaniem specyfikacji dostawy głównych komponentów wyspy jądrowej, konwencjonalnej, czy układu chłodzenia" - powiedział PAP prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik.