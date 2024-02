Baltica 2 z pozwoleniami na budowę dla części morskiej. Projekt ma już wszystkie niezbędne pozwolenia

Baltica 2 jest jednym z dwóch – obok Baltica 3 - etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Ørsted i PGE planują zakończenie budowy etapu Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW do końca 2027 roku, natomiast etapu Baltica 3 o mocy ok. 1 GW do 2030 roku.