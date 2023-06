Pierwsze Dziecięce Wyścigi Rowerkowe „Dziennika Bałtyckiego” za nami! Dziękujemy, że byliście z nami!

- Serce rośnie, gdy patrzę na całe piękne rodziny. Cieszę się, że możemy być tu razem, a zawody odbywają się na tak wspaniałym obiekcie. To nie jest jedyna impreza rowerkowa. Za tydzień, w sobotę, zapraszam do Rumi, w niedzielę do Gdańska, a 1 lipca zawody odbędą się w Gdyni. To cały cykl, organizowany po raz pierwszy, ale – mam nadzieję – nie ostatni przez „Dziennik Bałtycki” – mówił Mariusz Leśniewski.