Akcja Dziennika Bałtyckiego "Zagrajmy razem" w CH Auchan Szczęśliwa Gdańsk. Wszyscy kochają planszówki!

Czy można lepiej rozpocząć ferie zimowe niż w towarzystwie najbliższych podczas świetnej zabawy? Wydaje się, że trudno znaleźć jakiś inny pomysł. Dlatego cieszymy się, że tak licznie wzięliście udział w naszej akcji "Zagrajmy razem". To już drugi raz, kiedy zaprosiliśmy wszystkich zapaleńców do wspólnej gry w planszówki. A to wszystko w przeddzień Światowego Dnia Składanki i Łamigłówki.

Druga edycja akcji Dziennika Bałtyckiego "Zagrajmy razem"

- W planszówki gramy z całą rodziną. Od lat się tym pasjonuję. Najpierw zacząłem grać z moją żoną, a potem zaraziliśmy tym nasze dzieci. Gdy do mojego syna przychodzą znajomi, sami pytają się, w jaką grę zagrają tym razem. To pokazuje, że gry planszowe przeżywają teraz renesans - powiedział jeden z uczestników zabawy, który przyszedł razem z córką.

W ciągu trzech godzin przewinęło się naprawdę wiele zainteresowanych. Najczęściej to dzieci prosiły swoich rodziców, by zatrzymali się na chwilę, ponieważ chcieliby wspólnie spróbować zagrać. Zdarzało się, że to starsi rozpoznawali którąś z gier i sami proponowali swoim pociechom, by te przysiadły się do stołu.

Dla najmłodszych uczestników przygotowaliśmy kolorowanki i puzzle. Nie zabrakło też niespodzianek i upominków od Partnerów - CH Auchan i Portu Gdynia.

Gry planszowe mogą być bardzo drogie. Niektóre kosztują nawet po kilkaset złotych. Wyżej wspomniany uczestnik opowiedział też o targach planszówek, zwłaszcza na terenie Trójmiasta.