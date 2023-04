Pierwsze myśliwce MiG-29 trafiły już z Polski na Ukrainę - poinformował wiceminister spraw zagranicznych

Jak poinformował w porannej rozmowie z RMF FM w poniedziałek (3 kwietnia) Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych RP, Polska już przekazała pierwsze samoloty MiG-29 Ukrainie . To pierwsza partia postsowieckich myśliwców, które zostały wycofane ze stanu Sił Powietrznych RP i trafią do naszego wschodniego sąsiada. Szczegóły na temat oddania kolejnych myśliwców mają być ustalone w czasie wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który w środę (5 kwietnia 2023 r.) odwiedzi Polskę.

Pierwsze MiGi trafiły już z Polski na Ukrainę

Z punktu widzenia ukraińskich pilotów pozyskanie tego typu myśliwców jest o tyle korzystne, że doskonale znają MiG-29, użytkowany przez to państwo od lat. Bez problemu mogą więc zasiąść za sterami i wykorzystywać go do celów bojowych.

MiG-29 służy w Polsce od 1989 roku

W Siłach Powietrznych RP myśliwce MiG-29 służą od 1989 roku, kupione wtedy w liczbie 12 sztuk do 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Mińsku Mazowieckim. W latach 90. Polska pozyskała dziesięć kolejnych egzemplarzy od Czech dla tego samego pułku. Z kolei od 2005 roku ten typ samolotu jest obecny w Malborku - to 26-letnie myśliwce, które służyły jeszcze Niemieckiej Republice Demokratycznej, a po zjednoczeniu Niemiec zostały zmodernizowane. Polska w 2002 roku kupiła ponad 20 samolotów z bazy w Laage za symboliczne euro za sztukę, ale ostatecznie do lotów nadawało się tylko dziesięć. Pozostałe zostały przeznaczone na części. W późniejszym okresie samoloty z Malborka, w przeciwieństwie do tych z Mińska Mazowieckiego, nie przechodziły tak gruntownych modernizacji.