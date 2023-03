Pijany kierowca autobusu w Gdańsku! Miał prawie promil alkoholu w wydychanym powietrzu

W poniedziałek 6.03.2023 r. na ul. Elbląskiej policjanci ruchu drogowego prowadzili kontrolę stanu trzeźwości kierujących.

- Tuż po godzinie 4.00 do kontroli drogowej zatrzymali kierującego autobusem marki Mercedes. Badanie stanu trzeźwości gdańszczanina wykazało, że jest on pod wpływem prawie promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali 56-latkowi prawo jazdy i przewieźli go na komisariat - poinformowała st. sierż. Justyna Chabowska z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.