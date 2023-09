Piknik dla uczniów pomorskich szkół na gdańskim lotnisku. Port lotniczy świętuje 50-lecie

- Nie ukrywam, ze jest to też początek obchodzenia przez port lotniczy w Gdańsku 50. urodzin , tym piknikiem zaczynamy – mówi Agnieszka Michajłow, rzecznik Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy. - Zaprosiliśmy pół tysiąca dzieci ze szkół w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i regionie. Są uczniowie z Borkowa, Chwaszczyna i Wiślinki. Jest nasz sprzęt strażacki, pojazdy zimowego utrzymania, zupełnie inne, niż gdzie indziej. Są atrakcje edukacyjne, coś dla duszy, ale i dla ciała. Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na tak dużą imprezę, jednak na terenie zastrzeżonym – zaznacza.

Piknikiem dla uczniów szkół podstawowych 6 września gdański port lotniczy postanowił uatrakcyjnić początek roku szkolnego. Stał się on jednak okazją do rozpoczęcia świętowania nadchodzącej rocznicy, ważnej dla krajowego lotnictwa cywilnego.

Lotnisko w Rębiechowie, a w zasadzie pomiędzy tą dzielnicą a Firogą, Matarnią i Bysewem, zostało otwarte 2 maja 1974 roku . Dzień wcześniej wylądował już na nim pierwszy rejsowy samolot z Wrocławia. Budowa lotniska rozpoczęła się w grudniu 1971, we wrześniu 1973 roku, 50 lat temu, budowę można było już określić jako „stan surowy”. Wtedy właśnie zakończyło się betonowanie pasa startowego. Obiekt, na 350 ha gruntów, był pierwszym w historii Polski lotniskiem cywilnym wybudowanym od podstaw, w szczerym polu.

Decyzja o budowie nowego i likwidacji funkcjonującego w Gdańsku od 1919 roku cywilnego lotniska, którego pozostałości można jeszcze rozpoznać w ciągu Al. Jana Pawła II na gdańskiej Zaspie, zapadła w połowie lat 60. XX wieku. Historia pierwszego gdańskiego portu lotniczego łączy się z początkami polskiego lotnictwa cywilnego. Pierwsze międzynarodowe połączenie „Aerolloyda”, z którego wywodzą się Polskie Linie Lotnicze LOT, ruszyło właśnie na linii Gdańsk-Warszawa w 1922 roku. Lotnisko na Zaspie zostało zamknięte na miesiąc przed otwarciem „Rębiechowa”.

Po 1989 roku lotnisko zaczęło się dynamicznie rozwijać. W 1997 roku, na 1000-lecie Gdańska, został oddany do użytku nowy terminal pasażerski. W 2006 roku liczba odpraw przekroczyła milion, w 2010 – 2 mln. Dworzec pasażerski, jeszcze 15 lat wcześniej będący chlubą portu, szybko okazał się za mały, w 2012 roku został zastąpiony terminalem T2, dwukrotnie jeszcze rozbudowywanym do 2015 i 2022 roku. Z zakończeniem pierwszego etapu rozbudowy została uruchomiona Pomorska Kolej Metropolitalna, łącząca m. in. lotnisko z centrum Gdańska i Kaszubami. Stacja kolei połączona jest bezpośrednio z dworcem lotniczym.