Pilne potrzeby Przymorza Wielkiego oraz Zaspy-Rozstaje. Prezydent spotkała się z radnymi, by rozmawiać o planach dla dzielnic

Spacery gospodarskie z udziałem włodarzy Gdańska to tradycja zainicjowana przez śp. Pawła Adamowicza. Ideą spotkań urzędników w terenie jest szukanie rozwiązań dla najbardziej palących problemów sygnalizowanych m.in. przez radnych dzielnicowych oraz mieszkańców. Dwa z 22 spacerów zaplanowanych do końca br., odbyły się na początku tygodnia.

W poniedziałek (20.09.2021) prezydent Aleksandra Dulkiewicz odwiedziła z urzędnikami kilka newralgicznych punktów na Przymorzu Wielkim.

- Spotkanie rozpoczęło się przy ul. Jagiellońskiej za budynkiem przychodni NCM, gdzie poruszono temat ogrodzonego miejskiego terenu użytkowanego bezumownie przez dawnych najemców. Ustalono, że zostanie nawiązany kontakt z użytkownikami terenu, by rozważyć możliwość włączenia go we wspólną przestrzeń dostępną dla wszystkich, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców – relacjonuje Marta Formella z biura prasowego Urzędu Miasta w Gdańsku.