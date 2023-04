Pinko - ekskluzywna włoska marka z modą dla kobiet otwiera się w Designer Outlet Gdańsk! ZDJĘCIA

Pinko otwiera się w Designer Outlet Gdańsk

Pinko to ekskluzywna marka będąca jednym z ulubionych brandów influencerek na całym świecie. Charakterystyczna torebka z jaskółkami to ikona włoskiego domu mody, który właśnie dołączył do najemców Designer Outlet Gdańsk. Nowy outletowy salon został zaprojektowany zgodnie z nowoczesnym duchem marki oraz filozofią oferowania luksusu w rozsądnej cenie.