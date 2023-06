Piramida finansowa założona przez znanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego? Biegli badają sprawę

Gdańska prokuratura bada sprawę piramidy finansowej. Miał ją założyć profesor UG

Śledczy przesłuchują świadków, w tym pokrzywdzonych w tej sprawie. Do tej pory kilka osób złożyło zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w związku działalnością funduszu inwestycyjnego działającego w Trójmieście. Jak powiedzieli PAP pokrzywdzeni, wśród osób zachęcających do "wejścia w interes" przewijają się nazwiska znanych biznesmenów .

Nowa piramida finansowa pod okiem gdańskiej prokuratury. Straty pokrzywdzonych są ogromne

Pierwsze zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku na początku stycznia 2022 r. Dotyczy trzech wskazanych osób: profesora Uniwersytetu Gdańskiego, prezesa funduszu inwestycyjnego oraz jednego z członków zarządu. Pokrzywdzeni zarzucają organizatorom funduszu oszustwa, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyrządzenie co najmniej 9 mln zł strat, które ponieśli pożyczkodawcy i konsorcjanci. Sami "inwestorzy" mówią o sprawie, jako o "Amber Gold dla bogatych", bo kwoty które wpłacali sięgają od kilkuset tysięcy do prawie 2 mln złotych.