Plakaty w sprawie Pawła Adamowicza pokazujące jego relacje z Platformą Obywatelską na przystankach w Gdańsku. Akcja "Pomorskich Patriotów"

Na afiszach, które liczni przechodnie mieli okazję zauważyć na wiatach przystankowych m.in. przy ul. Miszewskiego i Dworcu Głównym PKP w Gdańsku, umieszczone zostały fragmenty różnych artykułów, w tym utrzymanych w sensacyjnych tonach tytułów publikacji na temat Pawła Adamowicza, sugerujących jego niejasne działania za czasów rządów w Grodzie nad Motławą.

"Pomorscy Patrioci" uzasadnili też we wpisie w mediach społecznościowych, jaki jest cel ich akcji. Przedstawiamy go poniżej w oryginalnej pisowni:

W przeddzień tragifarsy, jaka ma mieć miejsce w najbliższy weekend w Gdańsku (czyt. obchody 5.rocznicy śmierci Pawła Adamowicza), w mieście pojawiamy się z plakatami, które w swojej wymowie przypominają kim był za życia nieżyjący prezydent Gdańska i jaki groteskowy prywatny folwark zdążył z niego zrobić. Dodatkowo podkreślają one obłudę wszystkich tych, tj. polityków (przede wszystkim platformy obywatelskiej etc.) oraz posłusznych im mediów, którzy przez najbliższy weekend będą Adamowicza opłakiwać krokodylimi łzami, a którzy byli gotowi za jego życia dla własnych celów politycznych utopić tegoż prezydenta w łyżce wody ze względu na ciążące na nim zarzuty prokuratorskie (a nie było tego mało, oj nie). W ten co tu dużo mówić symboliczny sposób dajemy do zrozumienia, że żenujący spektakl zwany dla niepoznaki obchodami rocznicy śmierci, jest tak naprawdę wiecem poparcia dla karykaturalnej następczyni miejskiego tronu oraz opcji politycznej, która zdążyła swego czasu wykląć "opłakiwanego". A i nie należy zapomnieć, że sam "poległy" swoim stylem rządzenia Gdańskiem oraz agendą ideologiczną, jaką w tym czasie forsował, nie zasługuje na jakiekolwiek wspomnienie.