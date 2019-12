Plama po szmince, dezodorancie czy fluidzie na ubraniu? Sprawdź jak się ich pozbyć

Plamy na ubraniach po kosmetykach to nie jest tylko problem kobiet. Wielu mężczyzn co rano swoje koszulki brudzi antyperspirantem, który nie chce zejść tak łatwo, jakby się nam wydawało. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że najlepiej usunąć plamę od razu. Gdy wyschnie, może doprowadzić do nieodwracalnych skutków, a w konsekwencji do wyrzucenia ubrania, które już nie będzie nadawało się do noszenia. Dlatego należy podjąć próbę usunięcia takiego zabrudzenia od razu i do skutku. Jest kilka interesujących preparatów do usuwania plam, takich jak mydło galasowe, ale są także i inne metody. Oto kilka domowych sposobów (ekologicznych także) na usunięcie plam po kosmetykach.

Lisy_ Pixabay.com