Po 14 latach zakończono budowę osiedla na Jasieniu - Lawendowe Wzgórza. Mieszka tu blisko 10 tys. mieszkańców

- W latach 70. Jasień stanowił odległą, wiejską część miasta – przemiany rozpoczęły się w latach 90., a w 2010 roku formalnie stał się samodzielną dzielnicą Gdańska. Zapisaliśmy się w historii tego miejsca – w 2009 roku ROBYG rozpoczął tam pierwsze prace a wraz z rozwojem inwestycji w parze szedł rozwój tego rejonu - mówi Anna Wojciechowska, Head of ESG, dyrektor sprzedaży i marketingu ROBYG w Gdańsku i Poznaniu. - Za sprawą naszej wizji i realizacji budowy infrastruktury przekraczającej 35 milionów złotych, na ponad 40 hektarach, powstało w pełni funkcjonalne miasteczko w mieście – doskonałe do życia i tworzenia sąsiedzkiej wspólnoty. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie oraz wsparcie władz Gdańska, oraz wydziałów Urzędu Miejskiego.

Zakończył się 14-letni projekt budowy Lawendowych Wzgórz na gdańskim Jasieniu. Powstało tu 61 budynków mieszkalnych mat. Robyg

Prawie 10 tysięcy mieszkańców

Projekt deweloperski zawiera w sobie trzy inwestycje: Lawendowe Wzgórza, Stację Nowy Gdańsk oraz Zielony Widok – łącznie to 174 763 m kw. powierzchni użytkowej mieszkań. Według danych spisu powszechnego z 2021 roku Jasień liczył 22 242 mieszkańców – dziś prawie 10 000 osób to mieszkańcy tychże osiedli. Warto w statystykach ująć także czworonogi, stanowią bowiem sporą część społeczności – ROBYG podaje, że przy ul. Jabłoniowej żyje szacunkowo ok. 1900 psów oraz ok. 1600 kotów.