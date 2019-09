Po 26 latach „dziura wstydu” przy plaży w Brzeźnie odejdzie w niepamięć? Teren zostanie posprzątany na koszt inwestora, spółki Strandhalle

Ta atrakcyjna działka o powierzchni ponad hektara pozostaje niezagospodarowana od 26 lat. Jest pozostałością po dawnej Hali Plażowej, której zagmatwana historia sięga 1993 roku.

Miasto sprzedało wówczas prawa do użytkowania wieczystego terenu. Właściciele zmieniali się przez lata, ale nikt nie zrobił nic, by go zagospodarować. W ten sposób wizytówka Brzeźna stała się obskurnym wysypiskiem gruzu i śmieci otoczonym szpecącym, poniszczonym płotem.

Przeciwko zaniedbaniom protestowali mieszkańcy, którzy chcieli nawet zasypać dziurę na własny koszt i obsiać ją trawą. W lipcu br. zorganizowali MANIfestyn rodzinny, który poza okazją do dobrej zabawy, miał być również wyrazem ich sprzeciwu.

W związku z brakiem woli spełnienia obietnic przez inwestora, miasto postanowiło rozwiązać umowę o użytkowaniu wieczystym i sprawa trafiła do sądu.

Dzięki mediacji, w miniony poniedziałek, na atrakcyjnie położonej działce spółka Strandhalle rozpoczęła prace, zobowiązując się do uporządkowania tego miejsca na swój koszt. W ciągu kilku tygodni z zarośniętego terenu zostaną usunięte chwasty, samosiejki i sięgająca pasa trawa.