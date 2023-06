Pociąg „Słoneczny”. Znamy datę rozpoczęcia kursów oraz ceny. Kiedy wróci popularne połączenie?

„Słoneczny” pociąg wraca na szlak

Popularne połączenie rozpoczyna wakacje! Koleje Mazowieckie planują codzienne kursy w relacji Warszawa Zachodnia/Centralna – Ustka – Warszawa Centralna/Zachodnia przez całe wakacje, a w weekendy i święta – drugie połączenie, tzw. „Słoneczny Bis”, który pojedzie z Warszawy do Gdyni.

Podróż „Słonecznym” do Trójmiasta trwa nieco ponad 3 godziny, a do Ustki ok. 6 godzin. Pociąg składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx wyprodukowanych przez firmę Bombardier. Prędkość maksymalna pociągu wynosi 160 km/h. Wagony są klimatyzowanie, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także wyposażone w przewijaki dla niemowląt. W pociągach „Słoneczny” oraz „Słoneczny – BIS” można bezpłatnie przewieźć psa czy rower.

Pociąg „Słoneczny” będzie się zatrzymywał na kilkunastu stacjach m.in. w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku, Ciechanowie i Mławie, na Warmii i Mazurach - w Działdowie i Iławie, na Pomorzu w Prabutach, Malborku, Tczewie, Gdańsku Głównym, Gdańsku Wrzeszcz, Sopocie, Gdyni Głównej, Wejherowie, Lęborku i Słupsku, aż do Ustki.