Pod urokami ekranu. W kinie rewelacja - Christopher Nolan mierzy się w "Oppenheimerze" z kwadraturą koła

Scenariusz dzieła filmowiec oparł w dużej mierze na podstawie wydanej w USA w roku 2005 książki Kai Birda i Martina J. Sherwina „Oppenheimer, triumf i tragedia ojca bomby atomowej” (tytuł oryginału „American Prometheus”). Nolan starał się z książki autorów wybrać główne wektory biografii tej wielkiej, zasłużonej postaci, jaką w dziejach ludzkości był Oppenheimer (w filmie wybitna rola Cilliana Murphy) . Jednak nic, co ludzkie, nie może być doskonałe. A kino to tylko kino. Ekran filmowy specjalnie nie sprzyja spekulacjom natury antropologicznej. Z kolei jednak czytelnik książki Birda i Sherwina może czuć się zaskoczony, kiedy autorzy stwierdzają, że: „Podejście Oppenheimera do fizyki było eklektyczne”. Jak to eklektycze, skoro promotorem doktoratu Oppenheimera z fizyki kwantowej był Max Born, a toć Oppenheimer miał na koncie niezwykłe odkrycia naukowe, choćby przewidziane przezeń, potwierdzone później, istnienie czarnych dziur.

Literatura toleruje podobne zabiegi, zawiłe intrygi personalne, czy w tym wypadku rozdźwięki wokół amerykańskiego Programu Manhattan - sprzeczne zdania rozrzucone na odległych stronach tomu. Arcydzieło filmowe można przyrównać do „jednego jędrnego zdania” (a jeśli też jest złożone, to z powodu zupełnie innych form przekazu).

Obiekcje natury moralnej

Do momentu zrzucenia bomby na Hiroszimę, Oppenheimer z całym zapałem pracował nad powodzeniem szykowanej operacji. Po nadejściu informacji o jej sukcesie, triumf uroczyście uczcił i miał nawet powiedzieć, że szkoda, że nie udało się wyprodukować bomby wcześniej, wszak można by ją zrzucić na Niemcy. Tu wszelako dotykamy kwadratury koła. Po wykonaniu misji z użyciem bomby, Oppenheimerem zaczęły silnie targać obiekcje natury moralnej, a wewnętrzne rozterki nie opuściły go do końca życia. To prawda, fizyk wcześniej niejednokrotnie uczestniczył w debatach, w których wymuszenie zakończenia II wojny światowej w tak drastyczny sposób, na jaki ostatecznie zdecydował się prezydent Truman, nie uzyskiwało poparcia większości uczestników. Ale żadna większość nie mogła dać gwarancji, że wojna rychło skończy się naturalnym biegiem rzeczy.