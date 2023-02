Pogoda dla Pomorza. Koniec mrozów, nadciąga ocieplenie. Od kiedy? Sprawdź pogodę na czwartek 09.02.

Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w czwartek na północy chwilami może być pochmurnie.

Dziś [w czwartek 09.02. - przypis red.] słonecznie, na północy chwilami pochmurno. Rano lokalnie mgły z widzialnością do 500 m i osadzające szadź. Na termometrach od -2°C na Podhalu, 2°C w centrum do 5°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty; w Sudetach porywy do 60 km/h i zamiecie.