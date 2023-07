Pogrzeb prof. Joanny Muszkowskiej-Penson, osobistej lekarki szefa „Solidarności” w latach 80.

- Mogę to potwierdzić jako przewodniczący „Solidarności” z lat 80. i jako prezydent kraju, że nie do wyliczenia jest dobro, które Pani zrobiła dla Solidarności i dla naszej ojczyzny. Dlatego dziękuję Bogu, że mogłem Panią poznać i mogliśmy wspólnie pracować dla dobra Polski. Jako katolik rozumiem, że muszę Panią pożegnać, jednak jako człowiek nie przyjmuję tego do wiadomości. Pani była, jest i będzie Polsce potrzebna – mówił nad trumną wyraźnie wzruszony Lech Wałęsa, którego osobistą lekarką i tłumaczką była w latach 80. zmarła profesor.