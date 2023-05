Pokaz możliwości morskiej NATO. Polski okręt bierze udział w ćwiczeniach Dynamic Mongoose 2023

Ćwiczenia międzynarodowe NATO w Islandii. Swój udział ma okręt stacjonujący na co dzień w Gdyni!

Ćwiczenia NATO na morzu w zakresie zwalczania okrętów podwodnych odbywają się co roku. Zazwyczaj u wybrzeży Norwegii, z wyjątkami w 2017, 2020 i 2023 roku, gdy gospodarzem została Islandia. Oprócz Islandii w wydarzeniu udział biorą także:

Celem ćwiczeń na morzu jest zwiększenie zdolności członków sojuszu do prowadzenia wspólnych operacji do zwalczania okrętów podwodnych w trudnym środowisku.

Ćwiczenia Dynamic Mongoose są również idealną okazją do sprawdzenia polskiej fregaty rakietowej, wspomnianej już ORP Gen. Tadeusz Kościuszko, która od stycznia 2023 do czerwca 2023 prowadzi działania jako stały członek Zespołu Okrętów NATO gr. 1. Na co dzień służy w 3. Flotylli Okrętów i stacjonuje w Porcie Wojennym w Gdyni.