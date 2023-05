Polacy mają dość plastiku. Dwóch na trzech ankietowanych chce z niego zrezygnować

Polacy mają dość plastiku

W Polsce zużywa się około 3,5 miliona ton plastiku rocznie, ale wychodzi na to, że Polacy chcą zmiany. Według badania EKOBarometr aż dwóch na trzech konsumentów opowiada się za wprowadzeniem w naszym kraju zakazu sprzedaży owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach. Przeciętny mieszkaniec Polski w ubiegłym roku spożył 41,6 kg cukru. Chociaż to nadal wysoki współczynnik, to jest to wyraźna zmiana w stosunku do 2021 roku, ponieważ o ponad kilogram mniej.

Alternatywę dla plastików odnalazła natomiast austriacka marka Waterdrop, która korzysta z butelek ze szkła borokrzemowego bez BPA. W ramach działań dążących do redukcji zużycia plastiku, zaprojektowano pojemnik bez szkodliwego polimeru. BPA ma bowiem negatywny wpływ na nasze zdrowie - badania naukowe dowodzą, że korzystanie z plastikowych opakowań może wiązać się z przeniknięciem do naszego organizmu mikroplastiku, ponieważ uwalnia się on pod wpływem ciepła.