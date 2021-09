Policja w Gdańsku ostrzega przed złodziejami. 83-letnia kobieta straciła kilka tysięcy złotych

Uwaga na złodziei! Jak nie dać się oszukać?

Działanie na tzw. parawan. Tak gdańska policja określa sposób, w jaki okradziono 83-letnią mieszkankę Gdańska. Na czym to polega? Na początku oszuści starają się przybrać pewną legendę dotyczącą własnej osoby. - Nikt nie wpuści nieznajomego do mieszkania, ale co się wydarzy, jeśli ten ktoś będzie miał charakterystyczną torbę monterską, czy ubranie robocze i przedstawi jako pracownik wodociągów czy administracji? - pyta Mariusz Chrzanowski i dodaje: