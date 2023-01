Policjanci w Gdańsku udaremnili dalszą jazdę kierowców. Jeden był poszukiwany do spraw kradzieży paliwa, kolejny był pod wpływem 2 promili

Policjanci w Gdańsku udaremnili dalszą jazdę kierowców

W środę 05.01. policjanci od wczesnych godzin rannych nie narzekali na brak pracy. Przed godziną 07:00 na ul. Kartuskiej zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki BMW. Nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej.

- Podczas sprawdzania danych mężczyznę w systemach policyjnych okazało się, że 37-latek z Koszalina ma trzy aktywne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Jeden z nich obowiązywał mężczyznę do marca 2023 r., drugi do kwietnia 2024 r., natomiast trzeci do września 2027 r. 37-latek został zatrzymany i przewieziony na pobliski komisariat - przekazała st.sierż. Justyna Chabowska WRD KMP w Gdańsku.

Do kolejnego zatrzymania doszło tuż przed godziną 8:00. Patrol grupy Speed na ul. Podwale Przedmiejskie zatrzymał do kontroli drogowej kierującego oplem. Okazało się, że 45-latek nie tylko nie miał uprawnień do kierowania, ale także jest poszukiwany do spraw kradzieży paliwa przez policjantów z Pruszcza Gdańskiego.