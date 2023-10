Politycy PO ukrywają swoje poglądy? Tak twierdzą pomorscy kandydaci PiS Andrzej Jaworski, Hubert Grzegorczyk oraz Michał Kowalski

Na konferencji prasowej przed siedzibą Platformy Obywatelskiej w Gdańsku, pomorscy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości przedstawili listę pytań, jakie chcą przedstawić politykom PO. Pierwsze z nich dotyczyło towarzyszącego wyborom parlamentarnym referendum.

- Platforma Obywatelska bardzo często mówi o tym, aby nie iść do referendum. Donald Tusk mówił wręcz o tym, że jeżeli to referendum nawet będzie, to je unieważni. Widzimy ogólne zniechęcanie Polaków do tego, aby w tym referendum Polacy się wypowiedzieli. A są to niezwykle ważne pytania, ważne dla przyszłości Polaków i naszego państwa. Zastanawiamy się, skąd taka niechęć Platformy Obywatelskiej do najbardziej demokratycznego sposobu wyrażania swojej opinii przez obywateli - pytał Andrzej Jaworski.