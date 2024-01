Położono stępkę pod budowę okrętu dla Marynarki Wojennej RP. To będzie już druga jednostka w ramach programu "Delfin"

To przywilej uczestniczyć dziś w jednym z najważniejszych kroków milowych w procesie budowy statku. Budowa okrętów rozpoznania radioelektronicznego to wielkie, ale jednocześnie bardzo wymagające przedsięwzięcie dla stoczni, naszych partnerów i nas samych. Wyzwanie to związane jest z zarządzaniem projektem pk. Delfin przez cały okres budowy statku, aż do jego końcowego etapu. Dlatego istnieje potrzeba podkreślania współpracy z naszym szwedzkim partnerem jako kluczowym sojusznikiem wspierającym ten kluczowy projekt. Wierzę, że ta współpraca wzmocni się także w innych obszarach - powiedział kontradmirał Włodzimierz Kułagin.