Polska wymęczyła wygraną z Farerami. Dwa gole Roberta Lewandowskiego. Biało-czerwoni długo bili głową w mur, ale uniknęli kompromitacji

Takiej reprezentacji Polski kibice z pewnością nie chcą oglądać. Przez większość meczu to był obraz rozpaczy i bezradne bicie głową w mur. Nic dziwnego, że coraz częściej z trybun można było usłyszeć przeraźliwe gwizdy, które były podsumowaniem tego, co na boisku pokazywali nasi piłkarze.

W grze kadru prowadzonej przez trenera Fernando Santosa brakowało jakiegokolwiek pomysłu. Akcje były rwane, szarpane, a gra prowadzona w wolnym tempie. Do podstawowego składy wrócił Grzegorz Krychowiak, ale podsumowanie jego występu to jedno dobre podanie i zaliczona żółta kartka. Co ważne podkreślenia, to piłkarze Wysp Owczych jako pierwsi oddali celny strzał w tym meczu. Zrewanżował się Arkadiusz Milik, ale dopiero w 30 minucie spotkania. Bezradny był Robert Lewandowski. Słabo prezentowali się jego koledzy z formacji ofensywnych i do przerwy był sensacyjny remis, bo drużyna Wysp Owczych pokazywała futbol pełen ambicji, woli walki i organizację gry defensywnej, która całkowicie wystarczała na naszą reprezentację.