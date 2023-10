Polski elektryczny samochód dostawczy. Na jakim etapie są prace?

Polski samochód dostawczy. Projekt poprowadzą polskie firmy

Polski e-Van – dane techniczne

W podstawowej konfiguracji napęd przekazywany jest na przednie lub tylne koła, a moc nominalna to 70 kW (95 KM). Mocniejszy wariant dysponuje dwusilnikowym napędem na obie osie, którego moc wynosi 140 kW (190 KM). W obu przypadkach, w razie zwiększonego obciążenia, moc może być chwilowo zwiększona dwukrotnie – kolejno do 140 i 280 kW (190 i 380 KM).

Zawieszenie zbudowane zostało w układzie niezależnym z dodatkowymi poduszkami pneumatycznymi przy przedniej i tylnej osi – takie rozwiązanie zwiększa komfort jazdy i umożliwia regulację wysokości prześwitu auta. Ładowność samochodu wynosi ponad tonę i został on przygotowany do homologacji z dopuszczalną masą całkowitą 3.5 tony. Plany uwzględniają również homologację z DMC 4.25 tony. Jest to zgodne z najnowszymi przepisami, które w przypadku samochodów elektrycznych uprawniają kierowców z prawem jazdy kategorii B do prowadzenia pojazdów ze zwiększonym DMC.

Polski samochód dostawczy. Jakie plany na przyszłość?

Po przejściu przez proces homologacji samochód będzie już gotowy, by wprowadzić go do produkcji seryjnej. Klienci, którzy są zainteresowani zakupem pojazdu to zarówno firmy państwowe, jak i prywatne. Mowa tu przykładowo o operatorach energetycznych, firmach kurierskich, logistycznych czy produkcyjnych. Modułowa konstrukcja z różnymi rodzajami zabudowy pozwala dostosować samochód do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów oraz zróżnicowanych warunków użytkowania.