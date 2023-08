Pomorski samorząd chce wesprzeć ogródki działkowe. W przyszłym roku ruszy pilotażowy program

Województwo pomorskie przygotowuje program wsparcia dla Rodzinnych Ogródków Działkowych. Dla jednych to przeżytek, ale dla innych miejsce wartościowe z wielu powodów. Kilka z nich wymienia marszałek Mieczysław Struk, argumentując powstanie tego przedsięwzięcia.

- To choćby wspaniałe miejsca wielopokoleniowych spotkań. Pamiętajmy też, że ogrody działkowe to piękna przestrzeń, prawdziwe zielone płuca miast – podkreśla Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Warto też pamiętać, że działkowcy to bardzo często seniorzy. Dla nich własna działka to całe życie. Miejsce pracy, odpoczynku czy spotkań z innymi – dodaje marszałek.