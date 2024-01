Pomorskie samorządy chcą budować czynszówki na wynajem. Czy to recepta na zapotrzebowanie na rynku?

Nowy program mieszkaniowy będzie wystarczający?

- Spółka SIM KZN-Pomorze od dnia wpisania do KRS, czyli od 20 stycznia 2022 r., rozwija się bardzo dynamicznie. Po zarejestrowaniu ostatnich zmian w KRS nasza spółka SIM KZN - Pomorze będzie największą w Polsce Społeczną Inicjatywą Mieszkaniową, w której KZN będzie posiadał tylko 7,3 proc. udziałów. Pozostałe 92,7 proc. udziałów należy do gmin, które mają decydujący głos we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem spółki - tłumaczy Karol Kardasiński, prezes SIM KZN-Pomorze sp. z o.o.

Teraz w Radzie Nadzorczej spółki zasiada aż 26 osób, ale to dlatego, że gminni udziałowcy delegowali swoich przedstawicieli, by pilnowali na bieżąco lokalnych interesów.

Pomorze w czołówce

Ale spółka nie ogląda się tylko na rządowe środki na budowę mieszkań czynszowych. Co ciekawe, to pierwszy SIM w kraju, który złożył i otrzymał kredyt w banku komercyjnym na warunkach korzystniejszych niż w Banku Gospodarstwa Krajowego, zarządzającym środkami rządu.

Pomorski SIM jest w krajowej czołówce, jeśli chodzi o liczbę uzyskanych pozwoleń na budowę, bo dotyczy ona już 11 inwestycji. Wyprzedza też wiele siostrzanych spółek, jeśli chodzi o liczbę postępowań przetargowych na projekty budowlane, bo wykonawcy pracują już nad 14 dokumentacjami.

Pomorska spółka, choć nie jest to jeszcze obowiązkowe, jako pierwszy SIM w Polsce, zleciła opracowanie analiz oceny śladu węglowego. To pierwszy krok do zmniejszenia negatywnego wpływu budynku na środowisko, a także zminimalizowania strat energii i tym samym kosztów eksploatacji. Gotowy jest już dokument dla inwestycji w Nowym Stawie, która jest w trakcie realizacji. Kolejnych pięć jest w fazie opracowania. Firma zdecydowała się też na wykonanie analizy ryzyk wynikających ze zmian klimatu dla realizowanych przedsięwzięć, co wynika z dostosowania ich do wymogów KPO.